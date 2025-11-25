Герман Галущенко з 2021 року був міністром енергетики, в липні 2025 року став головою Мін'юсту

Основний постачальник одягу для військових має зв’язки з родиною колишнього міністра юстиції та фігуранта «плівок Міндіча» Германа Галущенка. ПрАТ «Астра Люкс» отримує мільярдні замовлення на постачання одягу для армії. Про це повідомило «Слідство.Інфо», у вівторок, 25 листопада.

Як з’ясували журналісти, зв’язок простежується через колишню дружину Галущенка Ольгу Богданову. У її деклараціях за 2019–2021 роки вказано, що вона користувалася автомобілем Land Rover, який належить «Астра Люксу». Її мама та ексвітчим також мали ділові стосунки з власницею компанії Ольгою Сергеєвою.

Власниця майже 94% акцій «Астра Люксу» Ольга Сергеєва разом з матір’ю ексдружини Галущенка Людмилою Богдановою-Погорецькою були співзасновницями фірми «Комунар-сервіс». А колишній вітчим Юрій Погорецький очолював дочірнє підприємство «Астра-мед», що на той момент належало «Астра Люксу». Журналісти «Слідства.Інфо» намагалися отримати коментар Сергеєвої, однак вона попросила написати SMS і до виходу матеріалу повідомлення у WhatsApp не прочитала.

Скарги на якість продукції та завищені ціни

За словами заступниці голови Громадської антикорупційної ради міноборони Тетяни Ніколаєнко, компанія Сергеєвої є одним із ключових постачальників текстилю для міністерства. Вона також зазначила, що військові приватно скаржилися на якість курток цієї компанії, однак офіційних звернень не надходило.

«Компанія належить до дуже давніх і найбільших постачальників Міноборони. Кілька разів мені військові приватно скаржились на якість курток цієї компанії, але ми не отримали офіційних звернень», – зазначила Ніколаєнко.

Вона також звернула увагу на те, що деякі позиції в «Астра Люксу» були дорожчими, ніж у інших постачальників. Наприклад, якщо «Текстиль-контакт» постачав літній спеціальний костюм по 3799,5 грн за одиницю, то «Астра Люкс» – по 4189,80 грн. У лютому 2024 року «Текстиль-контакт» підписав контракт на літній польовий костюм по 1882,5 грн за одиницю, а компанія Сергеєвої – понад 2000 грн.

Компанія отримала понад мільярд від Державного оператора тилу

За даними Prozorro, найбільшим замовником компанії після початку повномасштабної війни став Державний оператор тилу (ДОТ) при Міноборони. Установа уклала з «Астра Люкс» договорів на понад один мільярд гривень .

У ДОТ уточнили, що перший договір уклали наприкінці 2024 року – це були костюми літні польові типу: курта та штани, а також два нарукавних знаки «Державний Прапор України» в одному комплекті. Загалом укладено 13 контрактів на постачання речового майна.

У відповіді на запит «Слідства.Інфо» вказано, що рівень метрики компанії, за якою вимірюється рівень своєчасності, повноти та якості постачання, становить 96%. Водночас були окремі випадки порушення термінів постачання та невідповідності якості товарів. Таке постачання не прийняли і гроші не перераховували.

«З 2024 року виробнику виставлено 9 претензій: 5 за несвоєчасність та 4 за недоліки якості. В межах однієї претензії триває судовий розгляд», – зазначили у ДОТ.

Схема зв’язку родини Германа Галущенка з компанією «Астра Люкс». Фото «Слідства.Інфо»

Кримінальні справи та перевірки

Компанія «Астра Люкс» фігурувала у скандалі ще у 2020 році – тоді журналісти виявили щонайменше три кримінальні провадження. Зокрема, йшлося про фінансові операції з підприємствами з ознаками фіктивності та про пропозицію продавати Міноборони зимові куртки і штани на 70% дорожче, ніж для одного з департаментів СБУ.

У 2012–2014 роках, за даними розслідувачів, представники «Астра Люксу» не сплатили податків майже на 4,5 млн грн.

У реєстрі судових рішень журналісти також знайшли справу за 2023 рік: прокуратура просила провести обшуки у військовій частині Держприкордонслужби через підозри у змові посадовців зі структурами, пов'язаними з «Астра Люкс».

У відповідь на запит щодо того, чи вивчали у ДОТ судову історію компанії, там заявили, що за законом «відхилення пропозиції не може ґрунтуватися на наявності судових спорів». Натомість передбачено проведення комплексної перевірки контрагентів антикорупційними підрозділами.