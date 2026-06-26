За Германа Галущенка внесли понад 100 млн грн застави

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас» та наразі перебуває під вартою, внесли 105 млн грн застави з необхідних 150 млн грн. Про це у пʼятницю, 26 червня, повідомили «Українська правда» та «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела.

Заставу за Германа Галущенка внесли три приватні компанії. Найбільший внесок зробило ТОВ «Тетрас оптіма» – 54 млн грн. Компанію заснували у 2022 році, вона спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною. «Тетрас оптіма» належить жительці Харківщини Тетяні Лінніковій. Журналісти зазначають, що останній фінансовий звіт компанія подала за 2023 рік. Тоді вказувалося, що її дохід становив 7,9 млн грн, прибуток – 35,6 тис. грн, а активи – 967,5 тис. грн.

ТОВ «Гіран констракт» сплатило за Германа Галущенка 46 млн грн. Компанію створили у 2024 році, вона зареєстрована у Броварах Київської області та спеціалізується на оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням. Статутний капітал компанії становить 5 тис. грн, а її власницею є Олена Сідун. «Схеми» зазначають, що номер Олени Сідун у додатку для ідентифікації абонентів підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго» та «Контролер Світло Львів».

Ще 5 млн грн на рахунок ВАКС сплатило ТОВ «Скайт рітейл». Підприємство працює з квітня 2021 року та спеціалізується на посередництві у торгівлі товарами широкого асортименту. Компанія належить Тетяні Степних. У відкритих реєстрах немає інформації про її фінансові показники. Водночас відомо, що раніше реєстрацію компанії платником ПДВ скасовували через неподання декларацій або відсутність постачань.

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Нагадаємо, Герман Галущенко з 2021 по 2025 рік обіймав посаду міністра енергетики, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року – міністра юстиції. У листопаді 2025 року він залишив міністерство юстиції тлі корупційного скандалу. Галущенко фігурує в операції НАБУ «Мідас», у межах якої правоохоронці викрили корупційну схему на підрядах НАЕК «Енергоатом». Йдеться, зокрема, про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак. На той час Галущенко обіймав посаду міністра енергетики. Встановлено, що незаконно отримані гроші корупціонери легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

Спочатку Герман Галущенко фігурував у справі як свідок, однак лютому 2026 року його затримали під час спроби виїзду з України, а потім оголосили підозру у легалізації грошей та участі у злочинній організації. 17 лютого суд обрав для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – майже 426 млн грн. Однак у червні 2026 року ВАКС зменшив суму застави до 150 млн.