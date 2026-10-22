Суд не став продовжувати Галущенку обов’язок носити електронний засіб контролю

Вищий антикорупційний суд у четвер, 22 жовтня, дозволив колишньому міністру енергетики Герману Галущенку зняти електронний браслет. Водночас суд продовжив ще на два місяці дію інших процесуальних обов’язків, покладених на нього.

Згідно з рішенням суду, Галущенко й надалі зобов’язаний не залишати Київ та Київську область без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон та повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Крім цього, він має прибувати за викликом детектива, прокурора або суду, а також утримуватися від спілкування з фігурантами справи.

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Водночас суд не став продовжувати обов’язок носити електронний засіб контролю.

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Нагадаємо, Галущенка затримали під час спроби виїхати з України за день до того, як йому оголосили підозру у причетності до корупційної схеми «Мідас». 17 лютого ВАКС обрав для колишнього міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 200 млн грн. Згодом суму зменшили до 150 млн грн.

Наприкінці червня за Галущенка внесли всю суму застави, після чого він вийшов із-під варти. За даними журналістів, кошти внесли приватні компанії.

У вересні Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт цих 150 млн грн. У САП вважають, що гроші могли мати злочинне походження. За даними слідства, фігуранти справи «Форест Гамп» встановили контроль над державним «Сенс Банком», щоб використовувати його у власних інтересах. Зокрема, банк могли залучити для внесення застави.