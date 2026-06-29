Галущенко перебував під вартою з лютого 2026 року

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли заставу у розмірі 150 млн грн. Про це 29 червня повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними джерел УП та «Схем», заставу за експосадовця внесли чотири приватні компанії:

ТОВ «Тетрас оптіма» – 54 млн грн. Заснована у 2022 році компанія спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною. Власниця компанії – жителька Харківщини Тетяна Ліннікова. За даними медіа, останній фінансовий звіт компанія подала за 2023 рік. Тоді вказувалося, що її дохід становив 7,9 млн грн, прибуток – 35,6 тис. грн, а активи – 967,5 тис. грн.

ТОВ «Гіран констракт» – 87 млн грн. Компанію створили у 2024 році, вона зареєстрована у Броварах Київської області та спеціалізується на оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням. Статутний капітал компанії становить 5 тис. грн, а її власницею є Олена Сідун. «Схеми» зазначають, що номер Олени Сідун у додатку для ідентифікації абонентів підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго» та «Контролер Світло Львів».

ТОВ «Скайт рітейл» – 5 млн грн. Підприємство працює з квітня 2021 року та спеціалізується на посередництві у торгівлі товарами широкого асортименту. Компанія належить Тетяні Степних. У відкритих реєстрах немає інформації про її фінансові показники. Водночас відомо, що раніше реєстрацію компанії платником ПДВ скасовували через неподання декларацій або відсутність постачань.

ТОВ «Пелет сервіс» – 4 млн грн. За даними «Схем», ця компанія спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Директором та власником компанії вказаний 34-річний киянин Назар Бойко. Він також володіє ще чотирма компаніями. В інших користувачів номер Бойка підписаний як «Назар Укрбуд», «Назар Кмда», «Назар Киевмиськбуд».

Нагадаємо, Герман Галущенко є фігурантом справи про розкрадання в енергетиці «Мідас», про яку правоохоронці повідомили у листопаді 2025 року. За версією слідства, учасники схеми отримували неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості укладених контрактів. Гроші, як стверджують правоохоронці, сплачувалися за безперешкодне проведення платежів та збереження статусу постачальників.

Серед імовірних організаторів схеми прокурори називають бізнесменів Олександра Цукермана та Тимура Міндіча. За даними САП, останній мав значний вплив на окремих високопосадовців уряду, зокрема на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка.

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Спочатку ексміністр проходив у справі як свідок. Однак після розвитку розслідування його відсторонили від посади міністра юстиції, а згодом звільнили з уряду. У лютому 2026 року Галущенка затримали під час спроби виїзду з України та оголосили йому підозру. Йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації.

17 лютого суддя ВАКС обрав для Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

12 червня ВАКС продовжив запобіжний захід для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка ще на два місяці, однак зменшив суму альтернативної застави до 150 млн грн.

26 червня повідомлялось, що за Германа Галущенка внесли 105 млн грн застави з необхідних 150 млн грн.