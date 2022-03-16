Пожежа на ринку виникла унаслідок ворожих обстрілів

У середу, 16 березня, росіяни обстріляли один із ринків у житловому масиві Салтівка на сході Харкова, через що виникла пожежа. Про це повідомляє «Суспільне». Унаслідок пожежі загинули троє людей загинули, ще п'ятеро поранених.

«У торговельні ряди було три потрапляння снарядів – влучили у рампу торгового центру та у павільйон сантехніки», – сказала директорка міського департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська.

У соцмережах почали публікувати відео пожежі, яка охопила торгові павільйони, приблизно о 13:00. За даними «Суспільного», на місці продовжуюють працювати рятувальники.

Згодом у ДСНС уточнили, що пожежа виникла на площі 3600 м2, її ліквідували о 16:20. Унаслідок пожежі загинули троє людей, п’ятеро постраждали.

Нагадаємо, що Харків страждає від авіаударів, за час війни у місті знищено уже 600 будинків.