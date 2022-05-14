Туреччина пропонує провести морську евакуацію поранених українських військових, які перебувають на заводі «Азовсталь» в Маріуполі. Про це заявив речник президента і головний радник із зовнішньої політики Ібрагім Калін в інтерв'ю Reuters.

Речник Ердогана сказав, що він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві два тижні тому і що вона залишається «на столі переговорів», хоча Москва на неї не дала згоди. Згідно з планом, людей, евакуйованих з «Азовсталі», доставлять по суші в порт Бердянська, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.

«Якщо це можна зробити в такий спосіб, ми будемо раді зробити це. Ми готові. Фактично наш корабель готовий вирушити і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини», – сказав Калін, додавши, що позиція Росії «міняється день у день».

«Вони дивляться на ситуацію з безпекою на місцях та іншу динаміку, свої переговори, власну внутрішню координацію. Тому іноді важко отримати тверду відповідь чи зобов'язання з будь-якої сторони», – сказав він.

Речник зазначив, що морська евакуація з Бердянська була однією з низки пропозицій щодо досягнення припинення вогню та проведення евакуації.

«Судно все ще перебуває у Стамбулі. Воно готове до відплиття, але ми чекаємо на остаточний дозвіл від російської та української сторони, щоб воно могло вирушити до Бердянська і доставити поранених солдатів до Туреччини», – сказав він.

Командування Національної гвардії України 10 травня заявило, що президент України та керівництво держави шукають можливості для евакуації мирних жителів з «Азовсталі» та застосування процедури екстракції щодо поранених бійців, медиків та військових. Міністерка реінтеграції Ірина Верещук 11 травня запропонувала обміняти важкопоранених бійців з «Азовсталі» на полонених російських військовослужбовців за стандартними правилами. 1

Виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський 27 квітня розповідав, що на заводі понад 600 поранених військових.