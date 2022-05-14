На території «Азовсталі» перебуває 600 поранених військових, росіяни щоденно штурмують завод і скидають бомби саме на військовий шпиталь

Бійці загону спецпризначення «Азов» з початку повномасштабної війни в Україні знищили 6000 російських військових і понад 100 одиниць бронетехніки. Про це повідомив заступник командира «Азову» Святослав Паламар.

За словами Паламара, на момент вторгнення росіян в Маріуполь їхня чисельність суттєво переважала число українських військових і становила близько 14 000 осіб. Захисникам Маріуполя вдалося знищити близько 6000 військових РФ, у тому числі одного генерала.

Також, повідомив Святослав Паламар, українські військові знищили 78 танків та близько 100 одиниць бронетехніки.

Заступник омандира «Азову» також назвав підрозділи військ Росії, які беруть участь у штурмі українських військових в Маріуполі:

150 мотострілецька дивізія,

168 танковый полк,

183 бригада ВДВ,

346 бригада ГРУ,

22 бригада ГРУ,

9 полк морської піхоти «ДНР»,

810 бригада морської піхоти,

155 бригада морської піхоти,

найманці Вагнера та інші бойовики з інших територій РФ та Кавказу.

«Нам насправді дуже не вистачає весь цей час ні засобів ППО, які би нам дали змогу підбивати літаки, не вистачає протикорабельних засобів, якими ми мали би змогу підбити кораблі. Але все ж таки наші хлопці та дівчата весь цей час вистояли і ми далі продовжуємо чинити опір. Ворого цинічний, не дотримується жодних міжнародних конвенцій, знаючи що зараз на території "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених бійців, він далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь», – розповів Святослав Паламар.

Він заявив, що попри нестачу медикаментів, їжі, води військові, які зараз перебувають на території «Азовсталі» продовжують відбивати атаки ворога та чинити опір росіянам.