Сергій Волинський закликав усіх жителів планети земля допомогти, аби Маск побачив його звернення

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав американського бізнесмена, засновника компанії SpaceX Ілона Маска допомогти з евакуацією українських військових, що захищають Маріуполь і опинилися в російській облозі на заводі «Азовсталь».

Як написав Волинський у Facebook, він створив акаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

«Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети розташовані поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з “Азовсталі” до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи», – йдеться у зверненні.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

Командир морпіхів додав, що звертається «до кожної людини планети Земля: допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення».

Нагадаємо, «Азовсталь» від російських загарбників боронять бійці полку «Азов», морські піхотинці, а також бійці інших правоохоронних структур. Останнім часом завод піддається нищівним бомбардуванням і обстрілам з усіх видів озброєння із землі, повітря й моря. Росіяни вже знищили польовий госпіталь на «Азовсталі», через що неможливо надати належну медичну допомогу пораненим військовим. Солдати перебувають на блокадній «Азовсталі» без запасів їжі, води і набоїв.

Як один із варіантів евакуації військових розглядалася екстракція (вивезення до третьої країни), однак Росія наразі не погоджується на жоден із запропонованих варіантів.