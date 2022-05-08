Захисники Маріуполя розповіли про ситуацію на «Азовсталі»

У неділю, 8 травня, відбувся брифіг захисників Маріуполя. Заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар та офіцер управління розвідки Ілля Самойленко дали брифінг із маріупольського заводу «Азовсталь», який продовжують захищати українські бійці. Між українськими бійцями та окупантами тривають важкі бої. Захисники розповіли про ситуацію на «Азовсталі», повідомляє «Громадське», яке транслює брифінг.

Про евакуацію мирного населення

Святослав Паламар розповів, що тривають інтенсивні обстріли «Азовсталі». Лише за ніч було 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників. Працюють танки, міномети, снайпери, піхота намагається штурмувати. За останні три дні евакуювали цивільних. Він зазначив, що наразі неможливо сказати, чи евакуювали всіх цивільних, оскільки немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали. Також він розповів, що на території заводу є безліч загиблих серед цивільних та військових.

«Два дні тому загинули троє наших військових: один із них від влучання ПТРК в автівку, яка мала забирати цивільних, а двоє інших — під час скидання бомб із безпілотника. Також шестеро було поранено. Така ціна евакуації цивільних з території заводу», – повідомив Святослав Паламар.

Ілля Самойленко не розповів, скільки загиблих є серед військових, щоби не наражати свій підрозділ на небезпеку.

Про блокаду Маріуполя

«Правда в тому, що ми — унікальні. Ніхто не очікував, що ми так довго простоїмо... Я теж не очікував. Ми думали, що РФ всіх подолає, але ЗСУ встояли. Багато людей кажуть, що ми — герої. Багато нас називають героями... Ми виконуємо свою роботу. Героїзм з’являється тоді, коли зазнає невдачі планування та організація. Багато людей вважають, що ми живі герої. Переважно так воно і є. Коли почалося оточення міста, ми вирішили все одно тут стояти і захищати його. У нас був наказ захищати Маріуполь. Наказу зняти оборону у нас не було», – зазначив Самойленко.

За його словами, ситуація, яка склалася за 2,5 місяці блокади Маріуполя, — така, яку раніше ніколи не бачили в історії.

«Такого ще не було в історії, з такою кількістю жертв серед військових ворога, так і значних втрати серед мирного населення. Найбільш розбиває мені серце те, що відбувається евакуація невеликих груп. Політики відзначають невеликі перемоги — евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією», – розповів офіцер.

Втрати росіян

За словами Іллі Самойленка, українські бійці вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тис. окупантів — це понад 15% військових втрат російської армії.

«Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 — це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів», – розповів Самойленко.

Він розповів, що були дні, коли на Маріуполь скидали понад 150 авіабомб.

Також Ілля Самойленко розповів, що російські війська прорвались на територію «Азовсталі» у блокадному Маріуполі 4 травня. Між українськими бійцями та окупантами тривають важкі бої.

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У цей час Україна та Росія за підтримки ООН домовились про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах заводу. Евакуація розпочалась 1 травня, а 7 травня українська влада повідомила про те, що вдалося вивезти всіх жінок, дітей та літніх людей.

Президент Володимир Зеленський назвав дії росіян нацизмом і заступився за «Азов», а також оголосив про підготовку евакуації з «Азовсталі» поранених та медиків.

Захисники Маріуполя неодноразово звертались до української влади та світової спільноти, наголошуючи, що у бійців є проблеми з їжею, водою, ліками, боєприпасами.

Активісти й низка неурядових організацій створили петицію до ООН і лідерів країн світу із закликом врятувати українських бійців та цивільних із заводу «Азовсталь», застосувавши процедуру екстрадиції.

Трансляція «Громадського»