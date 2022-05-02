Володимир Зеленський дав інтерв'ю грецькому телеканалу ERT

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає дії Росії в Україні нацизмом. Таку заяву він зробив в інтерв’ю грецькому телеканалу ERT, відповідаючи на запитання журналіста про те, що представників батальйону «Азов», який тепер є полком у складі Національної гвардії, звинувачували в неонацизмі.

«Ми вважаємо, що те, що роблять російські військові у нашій державі, - це і є нацизм», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про звинувачення батальйону «Азов» у неонацизмі, Зеленський нагадав, що «у 2014 році, коли країну захищали добробати, багато з їхніх закликів були досить радикальними щодо Російської Федерації». «Це були добровольці, це була їхня особиста точка зору», – наголосив президент.

«Батальйон “Азов” – не добровольці, вони входять до складу Національної гвардії. Вони є офіційною армією нашої держави. Той, хто хотів займатися політикою, – вони пішли і займаються політикою. Ті, хто вирішив діяти у ЗСУ, вони стали частиною ЗСУ», – зазначив Зеленський.

Президент сказав, що він та його команда дуже уважно стежать за проявами радикалізму в Україні.

«Заклики до радикалізму, я вважаю, що у нашій державі їх дуже мало порівняно з багатьма державами світу. Їх у нас майже немає, незважаючи на те, що триває війна і людей можна зрозуміти. Ми дуже серйозно ставимося до закликів до радикальних речей. І припиняємо, і зупиняємо будь-які такі кроки», – додав президент України.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада України визнала правлячий у Росії режим нацистським.

Росія, у свою чергу, вважає, що нацисти є в Україні. У зв’язку з цим, 24 лютого під цим вигаданим приводом вона вторглася в Україну і знищує або захоплює її територію. Від рук російських нацистів вже загинули понад 22 тис. мирних українців.