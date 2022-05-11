Україна пропрацьовує різні варіанти порятунку захисників «Азовсталі»

Україна запропонувала Росії новий формат обміну військових із «Азовсталі» у Маріуполі: вивезти важкопоранених гуманітарним коридором. Натомість країна-агресор може забрати полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Про це повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати «Азовсталь» неможливо.

«Захисники «Азовсталі» здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на «екстракшн». Це реальність, але від росіян це не дивно», – зазначила вона.

За словами віце-прем’єрки, уряд пропрацьовує різні варіанти порятунку українських військових.

«Запропонували росіянам такий обмін: Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають», – повідомила Верещук.

«Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий», – додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі