У Маріуполі російські загарбники почали застосовувати проти українських бійців, які тримають оборону на заводі «Азовсталь», заборонені боєприпаси. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словам, йдеться або про запалювальні, або про фосфорні бомби. Обидва види боєприпасів заборонені до використання.

«Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо», – зазначив він.

Зараз в укриттях заблокованого заводу перебувають близько 600 тяжкопоранених бійців, яким через відсутність медикаментів і брак медиків не можуть надати належну допомогу.

Територію меткомбінату постійно обстрілюють з усіх видів озброєння та намагаються штурмувати.

Україна долучає низку країн світу, серед яких Ізраїль, Швейцарія, Туреччина, Фінляндія, до процесу переговорів з росією щодо визволення військових з комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.