Російські війська обстрілюють усі громади Донецької області, але найбільше – в напрямку Авдіївки

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині щонайменше одна людина загинула, ще 12 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів», – повідомив Кириленко.

Візуалізація з Telegram Павла Кириленка

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Сьогодні вранці Кириленко повідомив, що російські війська обстрілюють усі громади Донецької області, але найгарячіше – в напрямку Авдіївки.