Росіяни не припиняють обстрілювати Донеччину, є жертви
Одна людина загинула в Авдіївці, ще 12 отримали поранення
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Російські війська обстрілюють усі громади Донецької області, але найбільше – в напрямку Авдіївки
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині щонайменше одна людина загинула, ще 12 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
«За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів», – повідомив Кириленко.
Візуалізація з Telegram Павла Кириленка
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сьогодні вранці Кириленко повідомив, що російські війська обстрілюють усі громади Донецької області, але найгарячіше – в напрямку Авдіївки.
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