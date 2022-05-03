Окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

Щонайменше десятеро людей загинули, ще 15 – отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами коксохімічного заводу в Авдіївці на Донеччині. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, люди саме закінчили робочу зміну та очікували на зупинці автобус.

«Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися, й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою», – написав очільник області.

Він зазначив, що загарбники точно знали, куди цілили – робітники саме завершили зміну й на зупинці чекали автобуса, який мав їх розвозити із заводу додому.

«Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти», – наголосив Кириленко.