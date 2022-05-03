Поховання мирних мешканців виявили у селі Калинівка на Київщині

На Київщині в селі Калинівка виявили ще одне поховання цивільних мешканців. На тілах є сліди катувань. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зірвані нігті. Зв'язані руки. Ще одне поховання двох цивільних виявлено в селі Калинівка Київської області. Скільки таких злочинів відбувається просто зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсором тероризму», – написав Подоляк у своєму Twitter.

Зірвані нігті. Зв'язані руки. Ще одне поховання двох цивільних виявлено в селі Калинівка Київської області. Скільки таких злочинів відбувається просто зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсором тероризму. pic.twitter.com/BrgBMnfqQ6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022

Нагадаємо, 2 квітня окупанти звільнили Київську область. Але після їхнього відступу почали спливати факти жахливих злочинів російських військових. На звільнених територіях виявляють поховання цивільних мешканців, часто на тілах є сліди катувань. Лише в одній Бучі росіяни розстріляли щонайменше 280 мирних мешканців. Пізніше там виявили ще декілька місць масових поховань. Нещодавно на Київщині у Бучанському районі знайшли тіла жорстоко закатованих росіянами чоловіків. Також велику кількість жертв масового вбивства було зафіксовано у Бородянці на Київщині.