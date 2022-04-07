Вулиця звільненої з-під російської окупації Бучі під Києвом

У Бучі під Києвом виявили уже три місця масових поховань. За даними мера Анатолія Федорука, у міста знайшли уже 320 цивільних, яких вбили російські окупанти, але кількість виявлених тіл постійно збільшується. Про це Федорук розповів у інтерв’ю Deutsche Welle.

«По Бучі виявлено три місяця: це територія підприємства Украгропостач. Там практично як дрова російські окупанти склали тіла людей із зав'язаними руками, також вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий", де знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ураженнями», – сказав Анатолій Федорук.

У місті уже знайшли тіла 320 цивільних, яких вбили російські окупанти. За словами мера, кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

«Зростає, бо виявляють їх у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, аби собаки не розтягували. Зараз щодня знаходимо нові тіла у селах громади у відповідних тимчасових похованнях... Практично 90 відсотків - це кульові ураження, а не осколкові», – розповів мер Бучі.

Нагадаємо, що російські військові влаштували у Бучі геноцид, масово вбиваючи цивільних та розстрілюючи їх просто на вулиці. Після звільнення міста з-під російської окупації про звірства росіян дізнався весь світ.