Росія нарощує систему протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Також майже на всіх напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції українських військ. За інформацією Генштабу Збройних сил України, російські війська, ймовірно, продовжують обстріли, щоби не допустити переміщення підрозділів українських військ на інші напрямки.

«За наявною інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова», – повідомили ввечері, 12 травня, у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни обстрілювали позиції ЗСУ в районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки. Така ж ситуація була на Сіверському та Південнобузькому напрямках.

На Донецькому напрямку росіяни застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів. У районах Покровська, Слов’янська та Павлоградаакож російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. А у Маріуполі росіяни продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів, зосередивши основні зусилля на блокуванні українських підрозділів на «Азовсталі».

Також у Генштабіпопередили, що зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі по інфраструктурних об’єктах в Україні.

За інформацією Генштабу, окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках. До прикладу, на Луганщині ЗСУ знищили понад 70 одиниць російської техніки. Зазначимо, що, станом на ранок 12 травня, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, становлять понад 26,6 тис. осіб.