У понеділок увечері, 16 травня, агентство Reuters повідомило, що близько 10 автобусів вивезло оборонців Маріуполя із заводу «Азовсталь». Також опубліковано фото автобусів із людьми у військовій формі усередині та пораненими, яких на ношах завантажують у транспортні засоби. Судячи з фото, контролюють цей процес російські військові.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, з комбінату «Азовсталь» евакуйовано 53 важкопоранених військовослужбовців.

«Спільно ГУР, Національна гвардія, прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. 16 травня з «Азовсталі» до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну», - повідомила Маляр. Нагадаємо, що Новоазовськ і Оленівка тимчасово окуповані російськими військами.

Ганна Маляр також повідомила, що тривають заходи щодо порятунку решти оборонців Маріуполя.

«Щодо оборонців, які все ще залишаються на території «Азовсталі», спільними зусиллями вищеназваних відомств, проводяться заходи з порятунку», - додала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Відомо, що «Азовсталь» захищали близько 600 бійців.

Фото Reuters

«Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Усі поставленні командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом. Найважливіше завдання України і всього світу – зберегти життя оборонцям Маріуполя», – наголосила Ганна Маляр.

Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні на Facebook назвав захисників Маріуполя героями нашого часі, які увійшло до історії.

«Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя», – йдеться у повідомленні генштабу.

Генштаб додав, що утримуючи позиції на «Азовсталі», українські воїни не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 тис. особового складу) на інші напрямки.

«Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС», – наголосили у генштабі.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з приводу евакуації з «Азовсталі» висловив надію, що завдяки спільним зусиллям усім учасникам евакуації, вдасться зберегти життя українських бійців.

«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», - прокоментував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, увечері, 16 травня, після 82 днів героїчного захисту Маріуполя командир полку «Азов» Денис Прокоменко повідомив про весь Маріупольський гарнізон виконує рішення вищого військового командування, щоб зберегти життя бійців.

«Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу», – заявив у зверненні Денис Прокопенко, не уточнивши про яке саме рішення йдеться.

«Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії», – додав командир «азовців».