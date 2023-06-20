Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією. Про це 20 червня повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, їм надається підтримка.

«Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників», – додав представник МЗС.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в «межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених». При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають «вільний статус», а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.За словами міністра, «Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник».