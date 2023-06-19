В МЗС України повідомили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з Росії українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні. Відповідний коментар у понеділок, 19 червня, опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

«Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності», – наголосив він.

За словами Ніколенка, фактично українські військовополонені утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються, додав він.

Як наголосив Ніколенко, такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини та можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

«МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу», – додав речник.

Своєю чергою радник уповноваженого з питань зниклих безвісти Іван Ангелін у коментарі «Суспільному» повідомив, що українські воїни і далі вважаються заручниками, оскільки наразі невідомо, на якій підставі вони перебувають в Угорщині та чому їх не відпускають в Україну. Він зазначив, що до повернення на батьківщину полонені формально вважатимуться зниклими безвісти.

«Але далі питання про переговори, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи та МЗС», – сказав Ангелін.

Радник уповноваженого заявив, що зустрічі із родичами обмежені, їх проводять не у місцях утримання. Рідні не одержують інформацію про перспективи повернення полонених додому, дані про імена воїнів Україна отримала через оперативні відомості, а не офіційні контакти.

«Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися та вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей утримують інші країни», – резюмував він.

Нагадаємо, 8 червня 2023 року Російська православна церква заявила, що передала Угорщині 11 військовополонених закарпатського походження у межах «міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони». Віце-прем'єр-міністр Угорщини 9 червня підтвердив цю інформацію.

У МЗС заявили, що українська сторона не була проінформована про передання українських військовополонених Угорщині. 16 червня стало відомо, що Україна встановила їх місцезнаходження. Тим часом в угорському уряді стверджують, що також не знали про передачу Угорщині військовополонених із Закарпаття.