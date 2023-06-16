Про сімох з 11 полонених не було жодної інформації, де вони перебувають

Україна встановила, де перебувають полонені українські військовослужбовці, яких передала Угорщині Російська православна церква. Військові дійсно перебувають на території Угорщини, де їх утримують, повідомив у п'ятницю, 16 червня, уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

За його словами, прізвища українських військових змогли встановити, а також з'ясувати, де саме вони перебувають. Раніше у прес-службі ГУР заявили, що не мають інформації, чи дійсно Угорщині передали 11 українців.

«Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених. Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей», – повідомив Олег Котенко.

Родичів та близьких повідомили про перебування військових на території Угорщини. Крім того, про передачу військовополонених повідомили правоохоронців. Олег Котенко зазначив, що до повернення українських захисників з полону, вони продовжуватимуть стояти на обліку як зниклі безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, 9 червня віце-прем’єр Угорщини Жолт Семьєн заявив, що РПЦ передала Угорщині групу полонених військових із Закарпаття. 11 чоловіків є закарпатськими угорцями. Україна запросила тимчасового повіреного Угорщини і передала звернення надати детальну інформацію про своїх громадян і терміново забезпечити до них доступ для українського консула.

В уряді Угорщини заявили, що не знали про передачу українських полонених, а за її організацією стоїть виключно Жолт Семьєн. Про передачу Російською православною церквою українських військовослужбовців міг не знати і прем'єр Угорщини Віктор Орбан.