Де наразі перебувають полонені військовослужбовці, невідомо

В уряді Угорщини заявили про те, що не знали про передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини. Про передачу Російською православною церквою українських військовослужбовців міг не знати і скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомила угорська служба «Радіо Свобода» у четвер, 15 червня.

Журналісти поспілкувалися з чотирма різними джерелами у владній структурі Угорщини, і всі вони заявили, що не знали про те, що країні передали 11 військовополонених. Джерела служби повідомляють, що передача українських військовополонених з Росії відбувалася виключно під наглядом віце-прем'єра Угорщини Жолта Семьєна.

«Ніхто інший не був ініційований урядом у цій справі, щоб бути відповідальним за підготовку та організацію такого дипломатично чутливого кроку з участю трьох країн. Всі чотири джерела повідомили, що ні міністр закордонних справ Петер Сійярто, ні голова канцелярії прем’єра не знали про операцію, і "велике питанн" – наскільки сам прем’єр-міністр Віктор Орбан був причетний до цього», – повідомили журналісти.

За даними джерел, зі сторони уряду присутнє обурення цією ситуацією. Попри напружені відносини України та Угорщини, на думку співрозмовників журналістів, у питанні обміну полоненими мала бути присутньою будь-яка форма комунікації. Джерела видання повідомили, що угорський уряд наразі обрав стратегію мовчання після того, як світ побачив, як легко Росія маніпулює топ-урядовцями Угорщини. Водночас усі чотири джерела заявили, що не знають, де наразі перебувають українські військовополонені.