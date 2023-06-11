11 військовополонених, за заявами РПЦ, перебувають в Угорщині

Україна досі не знає, де перебувають передані РПЦ Угорщині українські військовополонені угорського походження. Українці можуть ще не перебувати на території Угорщини, повідомив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону у неділю, 11 червня.

За його словами, Україна не володіє інформацією про те, де зараз перебувають українські військовополонені. Водночас речник ГУР заявив, що країна з'ясовує деталі для того, щоб безпечно провести перемовини щодо визволення бійців.

«Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни і на свободі. Оскільки Україна – цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі», – повідомив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 9 червня Російська православна церква повідомила про передачу Угорщині групу 11 полонених військовослужбовців із Закарпаття. Рішення щодо повернення військових ніяким чином не було узгоджене з Україною. Після появи цієї інформації, Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного Угорщини через заяву РПЦ про передачу українських військовополонених, оскільки український уряд не повідомили про перемовини між Угорщиною та Росією. Водночас ЗМІ повідомляють, що Угорщина планує провокативну прес-конференцію щодо українських військовополонених.