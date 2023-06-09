Віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених, закарпатських угорців, про що раніше заявила Російська православна церква. Коментар Шем’єна отримало угорське видання ATV, пише «Європейська правда».

Напередодні РПЦ опублікувала заяву, у якій стверджувала, що 8 червня «у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях».

Згідно з повідомленням РПЦ, у домовленості про передачу військовополонених взяли участь голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кірилла Ніколай Балашов.

Видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела раніше повідомило, що Російська православна церква планує передати частину українських полонених Угорщині, і це рішення не було узгоджене з Україною. Одним з посередників під час цієї передачі мала виступити благодійна організація «Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів».

За даними видання ATV, передачу полонених координував Жолт Шем'єн, угорський віце-прем'єр-міністр у церковних справах. У п’ятницю Шем’єн у коментарі виданню відмовився надавати будь-які подробиці, посилаючись на «інтереси справи і народу». Але він сказав, що це жест Російської православної церкви щодо Угорщини, і що ці люди «зобов'язані їй своєю свободою».

«Це мій людський і патріотичний обов'язок», – сказав Шем'єн про свою роль у координації перевезення 11 військовополонених до Угорщини.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 25 травня. Тоді Україна повернула 106 захисників Бахмута.