Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України

Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута. Про це 25 травня повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених полонених – воїни з Бахмутського напрямку, в тому числі 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Серед тих, кого повернено з полону, чимало вважалися зниклими безвісти.

«Наш справжній дім там, де про нас думають. Україна, яку ми будуємо всі разом, – це місце, де людина, громадянин, є найвищою цінністю. Країна, в якій думають про людей. Наше суспільство мислить саме такими категоріями. Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети», – наголосив Єрмак.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Щонайменше сім врятованих Оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік. Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.