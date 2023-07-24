Розвідник Іван Дзюба на протезах уже ходить без милиць

Після 13 днів полону український розвідник з Хмельниччини Іван Дзюба повернувся в Україну з ампутованим ногами та без пальця на правій руці. Нині він відновлюється у реабілітаційному центрі «Незламні». Боєць отримав протези і ходить вже без милиць.

До війни 32-річний Іван Дзюба працював у Києві на підприємстві, де надають послуги з професійного догляду за автомобілями. Торік у вересні його мобілізували. Він став розвідником. Спершу служив у Бахмуті, а згодом його групу перекинули у район Соледара, повідомили у Центрі.

Під час одного з бойових виходів Івана з побратимами помітили окупанти, почали нещадно обстрілювати і відрізали всі можливі шляхи для відступу. Тиждень бійці переховувалися у лісосмузі, запаси води та їжі закінчилися. На восьмий день вони наважилися ризикнути, вийти з укриття, але натрапили на вагнерівців. Одного розвідника ростріляли, двох інших, у тому числі Івана, забрали у полон.

«Івана відразу починають катувати. Через тортури струмом мізинець на правій руці фактично згорає. Полоненого також нещадно б’ють по ногах та тримають у холоді. Кінцівки вражає некроз, тканини стрімко відмирають. У місцевій лікарні Іванові відрізають ноги, після чого за ним доглядає та робить перев’язки інший поневолений – український військовий медик. За 13 днів від потрапляння в полон Івана передають українській стороні, без двох ніг та пальця на руці», – повідомили у Центрі.

Іван спершу лікувався у Дніпрі, згодом у Києві, а тоді приїхав до Львова, у центр «Незламні» на реабілітацію. Тут він отримав протези і зараз вчиться на них ходити. Розвідник ходить вже без милиць і допомагає пересуватися іншим бійцям, які ще на візках. Після завершення реабілітації Іван хоче повернутися у стрій.