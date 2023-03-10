Максим Буткевич потрапив у російський полон у червні 2022 року

Так звані верховні суди самопроголошених «Л/ДНР» засудили українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича до 13 років ув’язнення. Він служив у ЗСУ і потрапив у полон. Про це 10 березня повідомили на сайті слідчого комітету РФ.

Зазначається, що суди псевдореспублік призначили Максиму Буткевичу 13 років увʼязнення, ще двом військовополоненим – Віктору Похозею та Владиславу Велю – 8,5 та 18,5 років увʼязнення відповідно.

Українських військовополонених терористи звинуватили у «жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Зокрема Максима Буткевича звинуватили в намірі вбити двох цивільних у Сєвєродонецьку. 4 червня він нібито вистрілив із протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник центру прав людини ZMINA та Hromadske radio. Він потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Російські пропагандисти стверджували, що українські військові нібито самі здалися в полон.