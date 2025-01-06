Україна вже формує списки на обмін полоненими

Україна та Росія домовились у 2025 році здійснювати систематичні обміни полоненими. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю для телеканалу «Рада».

«Ми (Росія та Україна, – ред.) попередньо домовилися, що в нас обміни повинні відбуватися систематично. Я не хочу, щоб це пролунало як анонс. Ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю та термінами», – сказав Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець також повідомив, що на підставі цих домовленостей Україна вже формує списки людей, яких планує повернути. Пріоритетність нададуть важкопораненим та хворим полоненим, а також тим, хто найдовше перебуває у російському полоні.

«Мені здається, що це абсолютно зрозумілий підхід для обох сторін. Від Москалькової (Тетяна Москалькова – російська уповноважена з прав людини, – ред.) отримав підтвердження, що вони готові формувати списки таким чином, на підставі цих принципів», – сказав уповноважений з прав людини.

Крім того, Росія та Україна домовились, що у 2025 році кожен військовий та цивільний полонений українець отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Дмитро Лубінець також зазначив, що операція Сил оборони у Курській області позитивно вплинула на ситуацію з обміном полоненими між Росією та Україною. Він наголосив, що через два дні після початку операції на Курщині російська сторона вперше звернулась до України з пропозицією провести обмін.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року Україна повернула з російського полону 189 співгромадян. Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення.