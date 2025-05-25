Шахта «Степова» розташована у селі Глухів Шептицького району

Внаслідок нещасного випадку на шахті «Степова» у неділю, 25 травня, загинув 34-річний гірник Василь Костик. Про це повідомив голова Шептицької райдержадміністрації Андрій Дяченко.

«З глибоким сумом повідомляю, що на шахті стався смертельний нещасний випадок. Під час виконання робіт загинув 34-річний гірник. На місці події працюють відповідні служби. Обставини трагедії з’ясовуються. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – написав Андрій Дяченко.

У ДП «Львіввугілля» повідомили, що загиблий Василь Костик мешкав у селі Ванів Шептицького району. Він працював на шахті «Степова» з 2011 року. У гірника залишилися дружина та двоє дітей.

«Уся шахтарська спільнота Прибужжя глибоко сумує через трагічну смерть внаслідок нещасного випадку на виробництві гірника з ремонту гірничих виробок дільниці підіймальних установок шахти "Степова" Василя Костика. Схиляємо голови у молитві за упокій його душі. Висловлюємо щирі співчуття дружині Катерині Володимирівні, сину Артему та дочці Єві, рідним та близьким покійного й сумуємо разом з ними», – йдеться у повідомленні.

Василь Костик загинув 25 травня 2025 року. Фото Міненерго

Зазначимо, що шахта «Степова» розташована в селі Глухів. Її директором є Ігор Крокош.

Нагадаємо, що у 2017 році на шахті сталася одна з найбільших шахтно-вугільних аварій на заході країни. Внаслідок вибуху загинули вісім гірників, ще 23 отримали поранення.