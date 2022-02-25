Президент України Володимир Зеленський у зверненні 25 лютого закликав небайдужих іноземців звертатися в посольства України в їхніх країнах і пропонувати свою допомогу, оскільки війна Україні несе загрозу всій Європі.

«Вимагайте від своїх урядів, щоб Україна отримала більше фінансової і збройної допомоги, бо це допомога Європі, допомога вам. Якщо ви маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете вже прибути в Україну і захищати Європу разом з нами», – сказав він.

За його словами, Європа має достатню силу, щоб зупинити агресію Росії. Жорсткі санкції, які потрібно запровадити негайно: анулювання віз для росіян, відключення від SWIFT, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба, повна ізоляція Росії.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження нових санкції проти Росії у відповідь на вторгнення російських окупантів в Україну. Під санкційний удар підпадають найбільші банки та сектор економіки. Також санкції проти Росії і Білорусі оголосила Велика Британія. 25 лютого ЄС узгодив масштабний пакет санкцій проти фінансового, енергетичного сектору, транспортної сфери, експортного контролю та у візовій політиці.