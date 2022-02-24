Велика Британія заморожує активи ВТБ та забороняє польоти «Аерофлоту»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.Зокрема, країна повністю заморозить активи другого за величиною російського банку – ВТБ.

«Ці повноваження дозволять нам повністю виключити російські банки із фінансової системи Великої Британії… позбавивши їх доступу до фунтів стерлінгів та здійснення платежів через Велику Британію. Оскільки близько половини торгівлі Росії в цей час здійснюється в доларах США та фунтах стерлінгів, я радий повідомити Палаті представників, що Сполучені Штати вживають аналогічних заходів», – сказав Джонсон у парламенті пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

Джонсон сказав, що сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена.

Аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі, заявив прем'єр.

Також санкції накладуть і на компанію «Аэрофлот», їй заборонять польоти до Великої Британії. Крім цього, британці обмежить кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках. Також будуть заморожені активи понад 100 фізичних і юридичних осіб.

Уряд Великої Британії має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів ВТБ, активи якого становлять 154 млрд фунтів стерлінгів.

Планується ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Великої Ббританії.

Ввести санкції щодо фізичних та юридичних осіб та їх дочірніх компаній, до складу яких входить «Ростех» – найбільша оборонна компанія Росії. Весь комплекс санкцій буде поширений і Білорусь.

За словами Джонсона Велика Британія запровадить жорсткий експортний контроль і заборонить експорт в Росію товарів подвійного призначення.

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