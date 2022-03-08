Впливова рейтингова агенція Fitch понизила кредитний рейтинг Росії з «В» до «С» – тобто до рівня «неминучого дефолту». Про це йдеться у повідомленні на сайті Fitch.

Рейтинг «C» свідчить про те, що аналітики Fitch вважають, що суверенний дефолт неминучий.

Агенція востаннє знизила рейтинг Росії до рівня «В» менше ніж тиждень тому, 3 березня. Проте зараз переглянули його з огляду на останні кроки західних країн та Кремля.

Зокрема, йдеться про указ Путіна, яким він дозволив виплачувати валютні борги у рублях перед «недружніми» країнами.

Такі платежі не будуть вважатися виконанням зобов’язань і фактично означатимуть дефолт РФ.

Загалом, зазначає Fitch, подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань.

До слова, раніше агенція Moody's також змінила суверенний кредитний рейтинг РФ з «B3» до «Ca» – тобто до переддефолтного. За прогнозами деяких аналітиків, Росії загрожує дефолт через місяць.