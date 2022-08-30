Німецькі правоохоронці підозрюють хімічну компанію Riol Chemie GmbH у постачанні Росії компонентів для особливо небезпечних бойових отруйних речовин, зокрема нервово-паралітичного газу «Новічок». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Tagesschau.

Компанія з міста Лілієнталь у землі Нижня Саксонія понад 30 разів експортувала до Росії хімічні речовини та лабораторне приладдя без відповідного дозволу.

«Є підозра в несанкціонованому експорті товарів до Росії», – повідомив представник прокуратури Кай Томас Бреас.

За даними розслідування NDR і Süddeutsche Zeitung, може йтися про експорт хімічних та біологічних речовин, які можуть бути використані як сировина для виробництва бойових отруйних речовин – зокрема нервово-паралітичного газу «Новічок».

Riol Chemie GmbH також нібито постачала лабораторні матеріали російському оптовому виробнику хімікатів, який своєю чергою надавав обладнання для лабораторій російської армії та ФСБ.

Діяльністю компанії в останні роки також цікавилося Управління з охорони конституції Німеччини, яке відповідає за національну безпеку. Причиною цього було те, що Сполучені Штати внесли компанію в санкційний список у зв’язку з атакою на російського політика Алєксєя Навального.

«Новічок» – група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії і технології (ДСНДІОХТ). Програма створення цих отруйних речовин мала назву «Фоліант».

Агенти групи «Новічок» – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч.

У березні 2018 року в Великобританії за допомогою «Новічка» було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Російського опозиціонера Алєксєя Навального у 2020 році отруїли також саме нервово-паралітичним газом «Новічок», від наслідків чого він лікувався в Німеччині. Політика заарештували в московському аеропорту в січні 2021 року після повернення.