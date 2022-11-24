В Україні присутні російські підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Українська розвідка не підтвердила інформацію щодо масового перевезення росіянами хімічної зброї в Україну. Однак і не відкинула її точкового застосування – адже подібні спроби вже відбувались. Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише «Укрінформ».

Він також зазначив: підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ-захисту) ЗС РФ на території України діють.

«У них підрозділи РХБ-захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка наразі не підтверджує, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами. Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї подразнювальної дії, яка діє на органи зору, на дихання. Вони намагалися робити такі спроби», – сказав Громов.

При цьому він наголосив: іноді росіяни використовують фосфорні снаряди під час атак позицій українських військових у Донецькій області. Однак говорити про збільшення кількості таких застосувань наразі не доводиться.

Громов також зазначив, що українські військові забезпечені засобами захисту від хімічної зброї. Зокрема, за його словами, «у кожному підрозділі, при кожному військовослужбовцеві є засоби для захисту органів дихання та засоби захисту шкіри».

Зазначимо, що напередодні видання Politico повідомило, що у разі чергових невдач російських окупантів на полі бою президент РФ Владімір Путін може вдатися до застосування хімічної зброї в Україні.

За словами чиновника в адміністрації Джо Байдена, у такій атаці можуть бути застосовані хімічні речовини, які легко приховати. Що ускладнить західним країнам покладання відповідальності на Москву.

У США вважають, що Росія може використовувати агенти на фармацевтичній основі. При цьому, за словами офіційних осіб та експертів, деякі хімічні речовини можуть бути використані для нападу з масовими жертвами.