Російські окупанти випустили понад 70 ракет під час нової хвилі ракетних ударів по Україні 5 грудня, захисники українського неба збили понад 60 з них. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95мс запустили 38 ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Ще 22 «Калібри» ворог випустив з кораблів у Чорному морі.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну трьома ракетами Х-22 атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3, а винищувачі Су-35 – шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗС України та інших складових Сил оборони. Загалом збито понад 60 ракет окупантів!», – підсумували у Повітряних силах.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. За інформацією «Укренерго», є влучання у обʼєкти енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Також через знеструмлення низка поїздів «Укрзалізниці» затримується.