Росіяни випустили три крилаті ракети на підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Російські воєнні злочинці в ніч з неділі на понеділок вдарили по промисловому підприємству в Кривому Розі трьома крилатими ракетами, внаслідок чого один працівник підприємства загинув, ще троє людей отримали поранення, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, загинув працівник підприємства, 1981 року народження. Ще троє людей постраждали. Відомо, що двоє з них – 1978 року народження, третій – 1977.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко уточнив, що тіло загиблого працівника дістали з-під завалів виробничого цеху. Трьох поранених госпіталізували, їхній стан, за словами Резніченка, медики оцінюють як середньої важкості.

Також, за інформацією Вілкула, ракетний удар спричинив серйозні руйнування, виникла пожежа, яку вже загасили.

Пізніше стало відомо, що російські ракети влучили по території підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг». Про це повідомила прес-служба підприємства.

Водночас зауважимо, що у момент вибухів повітряну тривогу на Дніпропетровщині не оголошували. Поки що невідомо, з чим це пов’язано.