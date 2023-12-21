Депутати затвердили фонд у розмірі 12,6 млн грн на виконання своїх повноважень

На сесії Івано-Франківської міської ради депутати затвердили фонд у розмірі 12,6 млн грн на виконання своїх повноважень у наступному році. Це удвічі більше, ніж було у 2023 році.

Як йдеться у рішенні «Про затвердження Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень», оприлюдненому 19 грудня на сайті Івано-Франківської міськради, на свою діяльність у 2024 році кожен з депутатів отримає по 300 тис. грн.

Для порівняння, у 2023 році на кожного з 42 депутатів було виділено по 135 тис. грн, а загальна сума фонду складала 5,67 млн грн.

Витрати на виконання депутатських повноважень – це гроші, які щорічно закладають у бюджеті міста. Згодом депутати роздають ці кошти на потреби свого округу у вигляді матеріальної допомоги потребуючим після їхнього звернення.

Нагадаємо, що у Львівській міськраді у 2024 році теж хочуть збільшити депутатський фонд. 15 грудня депутати найбільшої фракції міськради «Європейська солідарність» запропонували збільшити витрати на виконання депутатських повноважень із теперішніх 200 тис. грн до 1 млн грн.

Згодом на засіданні комісії фінансів і планування бюджету депутати озвучили вже меншу цифру, запропонувавши підняти розмір депутатського фонду хоча б до 500 тис. грн. Якщо сесія міської ради підтримає таку пропозицію, то витрати на депутатські фонди у бюджеті Львова 2024 року зростуть із теперішніх 12,8 млн грн до 32 млн грн.