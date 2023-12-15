Бюджет Івано-Франківська на 2024 рік становитиме понад 4,4 млрд грн

У п’ятницю, 15 грудня, на сесії Івано-Франківської міськради прийняли бюджет на 2024 рік у розмірі понад 4,4 млрд грн. Найбільше видатків місто спрямує на освіту, підтримку ЗСУ, соціальну сферу, а також будівництво нового моста у мікрорайон Пасічна.

Як повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, на потреби військових у бюджеті заклали 527 млн грн.

«300 мільйонів гривень спрямуємо на обороноздатність. Це закупівлі для військових (дрони, автомобілі), субвенції тощо. Також тут 1,5 млн грн для підтримки добровольчих формувань. 216 мільйонів гривень – на соціальну підтримку захисників. З основних – 100 мільйонів заклали на амуніцію, 63,6 мільйона – на виплати сімʼям загиблих захисників та учасників АТО, 20 мільйонів гривень – на одноразові виплати пораненим, яка у 24 році складе 30 тис грн., 18 мільйонів гривень – виплати на реабілітацію військових по 10 тис кожному», – зазначив Руслан Марцінків.

Серед найбільших видатків бюджету Івано-Франківська у 2024 році – освіта (1,9 млрд грн), охорона здоров’я (232,5 млн грн), соціальна сфера (490 млн грн) і культура (159 млн грн). Ще 240 млн грн з бюджету міста спрямують на будівництво моста у мікрорайон Пасічна, який обвалився у липні через сильні дощі.