Мерія рекомендує закладам освіти почати канікули 1 червня

Івано-Франківська міська рада оголосила рекомендовану дату початку літніх канікул у школах громади. Як повідомила ZAXID.NET заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко 27 травня, департамент освіти та науки рекомендував ліцеям розпочати літні канікули 1 червня.

«Проте терміни і тривалість канікул у закладах освіти можуть бути різними», – сказала посадовиця, зазначивши, що структура і тривалість навчального року визначає педагогічна рада кожної школи.

Нагадаємо, зимові канікули у школах Івано-Франківської громади тривали з 19 грудня до 11 січня. З 19 січня школярі пішли ще на тиждень відпочинку через надзвичайну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими обстрілами. Весняні канікули тривали з 23 по 27 березня.