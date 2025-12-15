На час канікул у закладах позашкільної освіти діятимуть Зимові школи

У понеділок, 15 грудня, Івано-Франківська мерія оголосила дати зимових канікул у школах громади. Остаточні рішення про проведення канікул самостійно ухвалюватимуть заклади освіти.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко, зимові канікули триватимуть три тижні.

«Останній навчальний день у школах, ліцеях та гімназіях нашої громади – 19 грудня. Далі на учнів чекають зимові канікули до 11 січня. Однак остаточне рішення приймає керівництво кожної школи окремо», – написала посадовиця у фейсбуці.

На час канікул у закладах позашкільної освіти діятимуть Зимові школи. Графік їхньої роботи у Департаменті освіти та науки оприлюднять згодом.