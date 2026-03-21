УПЦ КП обрала нового патріарха

Українська православна церква Київського патріархату обрала нового патріарха. За результатами голосування ним став архієпископ Сумський та Охтирський Никодим. Про це йдеться у повідомлені, що опубліковане на фейсбук-сторінці архієпископа.

Участь у голосуванні взяли семеро з восьми архієреїв Української православної церкви Київського патріархату, які перебувають в Україні та за кордоном. Позачергові засідання Архієрейського собору УПЦ КП відбулися ввечері 20 березня і зранку 21 березня.

«Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського та Охтирського Никодима (Кобзаря). Архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП», – йдеться в Акті про обрання нового патріарха УПЦ КП, який зачитав Архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл.

У спільній заяві архієреї також заявили, що УПЦ КП залишатиметься незалежною інституцією та не входитиме до будь-яких інших церковних структур.

Зауважимо, що УПЦ Київського патріархату юридично ліквідували у 2019 році.

Нагадаємо, патріарх Православної церкви України Епіфаній 20 березня повідомив, що 98 році життя помер колишній настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.