Інцидент стався на обʼїзній дорозі у Рівному, коли депутата везли з Тернопільщини у навчальний центр

Рівненська організація ВО «Свобода» засудила дії депутата Костопільської міськради Віктора Москвича, який фігурує у справі про перешкоджання мобілізації. За даними ТЦК, під час перевезення посадовця з Кременця Тернопільської області до навчального центру група цивільних заблокувала автомобіль військових і вимагала відпустити депутата. Пізніше Москвича госпіталізували з підозрою на інфаркт.

Пресслужба Рівненської організації ВО «Свобода» повідомила ввечері 7 серпня, що засуджує такі дії депутата та розпочинає процедуру його відкликання.

«Хоч Віктор Москвич не був членом ВО “Свобода”, але представляв нас у Костопільській міській раді, наша організація розпочинає процедуру його відкликання. Окремо наголошуємо: Віктор Москвич, як і будь-який громадянин України, зобов’язаний стати на захист держави», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інцидент стався 4 серпня близько 19:00 на обʼїзній дорозі у Рівному. Під час перевезення Віктора Москвича з Кременецького РТЦК до навчального центру, два цивільні автомобілі притисли до узбіччя та заблокували транспорт військовослужбовців.

Один зі співробітників ТЦК викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним зачинилися всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних чоловіків поводилися агресивно і вимагали передати депутата їм. Пізніше Віктора Москвича госпіталізували до лікарні з діагнозом «інфаркт».

Додамо, що 46-річний Віктор Москвич – депутат Костопільської міської ради, член комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування територій, будівництва та архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, природокористування та охорони довкілля.

Згідно з декларацією за 2024 рік, він є власником житлового будинку у селі Городище Білокриницької громади загальною площею 160 м2, трьох земельних ділянок (1030, 916, 904 м2) та зерноскладу (1387,7 м2). Віктор Москвич також задекларував чотири легкові та один вантажний автомобілі.

За основним місцем роботи на посаді директора Спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу «Селянський ліс» минулого року він отримав 341 455 грн зарплати. Готівкою посадовець зберігає 27 млн грн.