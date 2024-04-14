Відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну та дали українським Силам оборони перевагу на полі бою

Українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою, не бувши поміченими та вбитими, оскільки у небі над лінією фронту патрулює багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post.

Військові зазначають, що зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки нульової лінії, яку зазвичай називають «сірою зоною», на «зону смерті».

За словами командира взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександра Настенка заявив, що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під «поглядами» ворожих безпілотників, «гинуть моментально».

«Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії – зазвичай відому як «сіра зона» – на «зону смерті», – сказав він.

За словами військового, спочатку відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну та дали українським Силам оборони перевагу на полі бою. Втім, згодом Росія почала масово виробляти власні БпЛА.

Найпоширенішими є FPV безпілотники, якими зазвичай керує пілот, який одягає гарнітуру і тримає в руках пульт дистанційного керування.

Начальник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте, який відправляє обладнання в Україну вважає сучасну ситуацію бліцкригом безпілотної війни. За його словами, безпілотники в Україні змінюють ситуацію, так само як танки в Першій світовій війні.

«Це досить патова ситуація, тому що якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, на вас будуть полювати», – сказав він.

The Washington Post пише, що насиченість поля бою дронами, багато з яких оснащені тепловізійними камерами, зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися, не будучи поміченими, що призвело до великих втрат, а також в останні місяці значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив. Водночас безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці наголошують, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.