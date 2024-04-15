Український морський безпілотник Sea Baby

Модернізовані українські дрони тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Про це 14 квітня заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

За його словами, СБУ тепер може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря. Дехтяренко не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це «нові покоління дронів», над вдосконаленням яких спільно працюють «фахівці СБУ з МВС та іншими побратимами».

Нинішній дрон Sea Baby, за словами представника СБУ, відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

За словами речника СБУ, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, проте неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС.

Дехтяренко пояснив, що сьогодні дрон вартістю у 8,5 млн грн знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів. За його словами, ці дрони вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.