Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома учасниками аукціону щодо капітального ремонту дороги на Львівщині. Йдеться про ТзОВ «Добрі дороги» та фізичну особу-підприємця Миколу Хрипту.

АМКУ встановив, що товариство з обмеженою відповідальністю «Добрі дороги» та фізична особа-підприємець Микола Хрипта під час підготовки та участі у торгах узгоджували свої дії. Зазначимо, тендер відбувався у 2018 році. Його оголосила Служба автомобільних доріг у Львівській області. Йшлося про капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Думанів – Суховоля. Очікувана вартість закупівлі – 4 775 306 гривень.

Антимонопольний комітет вирішив оштрафувати двох ФОПів за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів. За змову ТзОВ «Добрі дороги» має заплатити штраф у розмірі 68 тис. грн, а на ФОП Миколу Хрипту наклали штраф у розмірі 25 тис. грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Добрі дороги» засноване у 2016 році у селі Дроговиж на Львівщині. Керівником організації є Ярослав Крашевський. Основний вид діяльності – будівництво доріг та автострад.

ФОП Микола Хрипта, за даними YouControl, зареєстрований у 2020 році у селі Верхня Рожанка. Основний вид діяльності – діяльність у сфері архітектури.