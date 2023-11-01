У вівторок, 31 жовтня, Антимонопольний комітет викрив змову між двома учасниками аукціону щодо закупівлі медматеріалів для Львівської обласної клінічної лікарні. Йдеться про ТзОВ «Ті Джі Хелс» та фізичну особу-підприємицю Світлану Герцен.

АМКУ з’ясувало, що під час підготовки та участі у торгах на закупівлю наборів для екстракорпоральної мембранної оксигенації на загальну суму 690 тис. грн ТзОВ «Ті Джі Хелс» та ФОП Світлана Герцен узгоджували свої дії. Про це свідчить низка встановлених фактів. Замовником торгів у 2018 - 2019 роках була Львівська обласна клінічна лікарня.

Антимонопольний комітет вирішив оштрафувати двох ФОПів за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів. За змову на ТзОВ «Ті Джі Хелс» наклали штраф у розмірі 204 тис. грн, а на ФОП Світлану Герцен – 2 400 грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Ті Джі Хелс» зареєстроване у липні 2015 року у Києві на вул. Вільгельма Піка. Керівником є Ігор Топчій. Серед видів діяльності ТзОВ – виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання, оптова торгівля фармацевтичними товарами та діяльність лікарняних закладів. Співвласницею підприємства є Світлана Герцен, яка була конкуренткою під час торгів.