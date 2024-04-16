Поліція звинуватила журналістів у дезінформації, але водночас підтвердила факт змови під час тендеру

Поліція охорони Львівщини звинуватила журналістів ZAXID.NET у «шкоді репутації» після того, як редакція оприлюднила новину про викриття змови на торгах.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Антимонопольний комітет повідомив про викриття тендерної змови між двома учасниками аукціону щодо закупівлі футболок та сорочок для Управління поліції охорони у Львівській області. Йдеться про ТОВ «МВВ Пром» і ТОВ «Олтекс». Тендер оголосило Управління поліції охорони у Львівській області у 2021 році. Очікувана вартість закупівлі – понад 323 тис. грн.

Після того як ZAXID.NET оприлюднив новину про викриття змови, Управління поліції охорони Львівської області опублікувало у Facebook повідомлення. У дописі поліцейські нібито спростовують новину ZAXID.NET. Але при цьому поліція підтверджує повідомлення АМКУ, де йдеться про викриття тендерної змови. Своє повідомлення поліція проілюструвала скріншотом відповідної новини із сайту ZAXID.NET.

«У деяких медіа шириться інформація “АМКУ викрив тендерну змову на закупівлі Управління поліції охорони у Львівській області”. Повідомляємо, що подана інформація не відповідає дійсності», – переконують в поліції і у наступному абзаці визнають, що змова все таки була.

«Рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу стосувалося винятково ТОВ “Олтекс”», – зазначили у поліції охорони.

Звинувачуючи журналістів у поширенні При цьому Управління поліції охорони у Львівській області маніпулює воєнним станом та шкодою викривальних новин про корупцію для своєї репутації.

«Закликаємо працівників медіа бути відповідальними та неупередженими у висвітленні новин, особливо в умовах воєнного стану. Адже неправдива інформація завдає репутаційної шкоди органам державної влади та підриває довіру людей до їхньої діяльності», –переконані в поліції.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Управління поліції Львівської області з приводу звинувачень на адресу редакції. Однак станом на момент виходу публікації відповіді від поліції не було.