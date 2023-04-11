Хлопчик йшов узбіччям, але злякався собак та вискочив на проїзну частину

У Сарнах восьмирічний хлопчик потрапив під колеса Volkswagen Jetta. Дитина, повертаючись з занять, злякалась собак та вискочила на дорогу, де саме їхав легковик. В результаті потерпілого хлопчика забрали в лікарню з закритою черепно-мозковою травмою і тупою травмою живота.



Повідомлення про аварію на вулиці Степана Бандери надійшло до поліції у понеділок, 10 квітня, близько 14:00 від медиків.

«На місці події поліцейські встановили, що восьмирічний житель Сарн повертався додому з додаткових занять. Коли йшов по узбіччю дороги, злякався собак та вискочив на проїзну частину дороги, де потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Jetta під керуванням 39-річної місцевої жительки», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Хлопчика госпіталізували, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, тупу травму живота та гематому.

Автомобіль наразі вилучили. Відомо, що водійка пройшла тест на стан сп'яніння, який показав, що жінка була твереза. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.