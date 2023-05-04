Трактором керував 70-річний чоловік, дідусь загиблого хлопця

На Рівненщині під колесами гужової підводи загинув 10-річний хлопець. Потерпілий впав з саморобної дерев’яної платформи, яка з’єднувала трактор із возом, і потрапив під колеса підводи. Травми дитини виявились несумісними з життям.

Повідомлення про нещасний випадок на вилиці Шевченка у селі Дроздинь Старосільської громади надійшло до поліції у четвер, 4 травня, близько 11:30 від медиків.

«Попередньо відомо, що 10-річний місцевий житель перебував на саморобній дерев’яній платформі, яка з’єднувала трактор із прикріпленою до нього гужовою підводою. Під час руху транспортного засобу під керуванням 70-річного дідуся малолітній випав та потрапив під колеса воза», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Від отриманих травм хлопець загинув. Станом на 14:30 на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини нещасного випадку.