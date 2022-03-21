Ракетний обстріл Подільського району Києва призвів до масштабної пожежі

Російські загарбники увечері в неділю, 20 березня, здійснили ракетний обстріл Подільського району Києва. Уламки ракет потрапили в один із торгових центрів і на парковку біля нього. Станом на ранок понеділка, 21 березня, відомо про вісьмох загиблих.

За інформацією рятувальників, пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу, спалахнула приблизно о 22:48. За їхньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та третій і четвертий поверхи торгового центру.

«О 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває. На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється», – сказано в повідомленні ДСНС. Згодом у Генпрокуратурі уточнили, що кількість загиблих зросла до восьми.

Зазначимо, що метою війни, яку Росія оголосила Україні, є взяття Києва. Однак ворожі війська зазнали фіаско, а тому вдаються до ракетних обстрілів житлових кварталів і цивільної інфраструктури. Військові злочини Росії в Україні наразі розслідують шість країн.